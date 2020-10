Champions League: programación con los equipos de los colombianos

La segunda jornada de la Champions League tendrá a varios colombianos, por lo que este martes 27 de octubre arranca Porto vs Olympiakos con la presencia de Matheus Uribe y Luís Díaz –aún no es seguro debido a su molestia física– en búsqueda de recuperar los puntos que perdieron ante el Manchester City. No obstante, su rival, Olympiakos, viene de sumar de a tres gracias a su victoria (1-0) frente al Olympique de Marsella.

En el siguiente compromiso del Grupo D, estarán los goleadores colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, acompañado de Johan Mojica en búsqueda de seguir en el liderato gracias a la victoria (4-0) sobre Midtjylland. Para ello deben enfrentar al Ajax que perdió con el Livepool.

Le puede interesar: James: los elogios de un impresionado Wayne Rooney

Siguiendo con el calendario de la Liga de Campeones, para el miércoles 28 de octubre se disputará el partido Borussia Dortmund vs Zenit que tendrá la apariencia de Wilmar Barrios quien deberá ayudar a su equipo a sumar los tres puntos en vista de la caída ante el Club de Brujas.

Por otra parte, Éder Álvarez Balanta espera iniciar como titular en su equipo de Brujas en el compromiso ante la Lazio y así obtener las tres unidades que le permitan ser único líder del Grupo F.

Vea también: El ‘Cucho’ Hernández no tiene piedad con el VAR en España

Ya para el partido más esperado por los amantes de la Champions, jugará Juventus y Barcelona en donde el colombiano Juan Guillermo Cuadrado busca ahondar más la crisis del equipo ‘culé’. El equipo italiano desea quedar como único líder del Grupo G con seis unidades (en caso de obtener la victoria).