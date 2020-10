El Cucho Hernández no tiene piedad con el VAR en España

Juan Camilo Hernández, futbolista del Getafe de España, dejó ver sus impresiones acerca del VAR en el compromiso ante Granada donde cayeron por la mínima diferencia (0-1) gracias a un polémico penal. La infracción fue convertida a través de Ángel Montoro en el tiempo de descuento de la primera parte.



No obstante Juan Camilo Hernández se mostró algo molesto por la infracción pitada en contra de su equipo: “No fue penalti. Nunca me gusta meterme en las polémicas arbitrales. Soy de los primeros que digo que ese trabajo es difícil, pero se complican la vida solos. No hay ningún problema en tomarse dos minutos en ir a ver la jugada y ya está. Me parece de locos”, sostuvo el delantero.



Con relación a las declaraciones anteriores, Hernández dejó ver que el árbitro del compromiso fue irrespetuoso con los jugadores del Getafe, ya que los amenazaba con las tarjetas amarillas y por ende, condicionó gran parte del juego. Asimismo, el colombiano expresó que: “Lo mínimo que tenía que haber hecho el VAR es decirle al árbitro que la revisara, creo que es más culpa del VAR que del propio árbitro que está en el campo. El central interpreta una cosa, piensa que es penalti, pero para eso tenemos el VAR, para que vaya y analice. Si hubiera ido, no se habría generado esta polémica”.



Finalmente, habló sobre la ausencia de goles que viene presentando en La Liga: "Vives de los goles; los compañeros y el cuerpo técnico esperan que además del trabajo que se hace en el terreno de juego, se marque el gol. Soy consciente de que ayer tuve una oportunidad de marcar y no entró”, finalizó Hernández.