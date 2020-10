Conmebol confirmó horarios para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias

Conmebol acelera el curso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 y en el mes de noviembre se jugarán las fechas 3 y 4 como estaba presupuestado. Bajo ese panorama, confirmaron este lunes los horarios para los 10 partidos de esta doble jornada, a pesar de los reclamos de algunas selecciones como Uruguay.

Fecha 3



Jueves 12 de noviembre:



Bolivia vs Ecuador: 2pm (hora de Colombia)

Argentina vs Paraguay: 7pm (hora de Colombia)



Viernes 13 de noviembre:



Colombia vs Uruguay: 3:30pm (hora de Colombia)

Chile vs Perú: 6pm (hora de Colombia)

Brasil vs Venezuela: 7:30pm (hora de Colombia)

Fecha 4

17 de noviembre



Ecuador vs Colombia: 4pm (hora de Colombia)

Venezuela vs Chile: 4pm (hora de Colombia)

Uruguay vs Brasil: 6pm (hora de Colombia)

Paraguay vs Bolivia: 6pm (hora de Colombia)

Perú vs Argentina: 7:30pm (hora de Colombia)



Brasil y Argentina lideran la Eliminatoria Sudamericana son 6 puntos cada uno, mientras que la Selección Colombia está en el tercer lugar con 4 unidades. Sudamérica tendrá 4 cupos directos a Catar 2022 y 1 para el repechaje.