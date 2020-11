Cuadrado, con dos asistencias, brilló en victoria y clasificación de Juventus en Champions

Un gol de cabeza del delantero español Álvaro Morata en el tiempo de prolongación permitió al Juventus sellar el billete a los octavos de final de la Liga de Campeones, al imponerse este martes por 2-1 a un Ferencvaros que no mereció tan cruel castigo.

Y es que el conjunto magiar, que se adelantó a los 19 minutos en el marcador, llevó al límite a un Juventus que finalmente hizo valer la calidad de sus estrellas, con los goles del portugués Cristiano Ronaldo y el español Álvaro Morata, que sumó su quinta diana en la presente edición de la Liga de Campeones.

Unas cifras que no impidieron al español arrancar el duelo desde el banquillo, frustrando la posibilidad, tal y como se había especulado en las jornadas previas, de que el técnico juventino Andrea Pirlo actuase en ataque con el argentino Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo y el propio Morata.

