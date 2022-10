¿Cuánto dinero perderá Barcelona si no clasifica a los octavos de la Champions?

Barcelona arrancó la temporada con la idea de recuperar la grandeza a nivel europeo. Sin embargo, el proceso se ha desmoronado en los últimos tres partidos de Champions League. El empate ante Inter de Milan complica su clasificación a octavos de final por segundo año consecutivo.

Vea también: Messi hunde el dedo en la llaga: el 'like' que le duele a todo Barcelona



El problema de no meterse entre los mejores 16 del continente también es es complicado para la directiva, que confiaba sobreponerse económicamente con los ingresos por el acceso a la primera fase de eliminación directa.



La debacle del equipo de Xavi Hernández en caso de que quede eliminado de la Liga de Campeones tendría un fuerte impacto. El conjunto catalán había planeado que estaría como mínimo en la fase de cuartos de final



Para el Barcelona quedarse fuera de la élite de Europa le representaría alrededor de 20 millones de euros menos en su planeación económica, Una cifra que no alcanzará ni en caso de conquistar el trofeo de la Europa League.



Según las cuentas del equipo culé, el beneficio del presente año sería de 274 millones de euros. Sin embargo, quedar afuera de la Champions en la fase de grupos afectaría el presupuesto de ganancias que estaba proyectado en 1.255 millones de euros.

Le puede interesar: “La Champions está siendo cruel con nosotros”: Xavi y su lamento tras empate del Barcelona



Con su empate ante Inter, el Barcelona ya no depende de sí mismo para clasificar a octavos. El equipo azulgrana está obligado ganar sus próximos dos partidos ante Bayern Múnich y Viktoria Plzen. Sin embargo, también debe de esperar que los italianos no logren triunfar en ninguno de sus dos cotejos restantes.