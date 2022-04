"Habrá momentos en los que serán ofensivos": Guardiola no se fía del Atlético

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que el Atlético de Madrid vaya a defenderse todo el partido, como hizo en el Etihad Stadium, y apuntó que habrá momentos en los que los rojiblancos les crearán problemas.

"Viajamos con un buen resultado", dijo Guardiola en rueda de prensa, antes de desplazarse a Madrid para medirse al Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos. "Vamos con la intención de ganar. Este partido va a ser ligeramente diferente, porque van a jugar en casa y van a crear oportunidades. Tienen a su afición y habrá momentos en los que serán ofensivos y nos crearán problemas. Nos tocará adaptarnos y defender", añadió.

Guardiola fue preguntado sobre si vive su mejor momento en Manchester, con la posibilidad de ganar una Premier más y levantar su primera Champions en el conjunto inglés.

"Me encuentro bien y mi cuerpo técnico me ayuda a estar más relajado que lo que estaba cuando llegué. Confío mucho en mis jugadores. Viajo a Madrid para ganar, para hacer un buen partido. Sé que podemos hacerlo mejor. El Atlético mañana no se defenderá todo el rato. En la ida sabíamos que el Atlético en estos cruces es muy difícil de batir y le dije a mis jugadores que lo hicimos perfecto. Es su mejor cualidad", consideró.

El técnico español confirmó que Rúben Dias viajará a Madrid con el resto de jugadores, tras estar seis semanas de baja, pero dejó en el aire que vaya a tener minutos contra el Atlético. Además, Guardiola alabó la figura de Kevin de Bruyne, autor del gol de la victoria en la ida y que anotó también este fin de semana contra el Liverpool.

"Kevin es muy bueno cuando ataca los espacios y es muy buen también entre líneas. Contra el Atlético es muy difícil encontrar espacios. Él, en el uno contra uno, es prácticamente imparable, como cuando se combina con otro jugador. Se merece todos los halagos que reciba. El gol que marcó es gracias a su enorme talento", comentó.