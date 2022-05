James respondió a las críticas por elegir a Liverpool en la final de la Champions

El futbolista colombiano James David Rodríguez volvió a hacer sus habituales transmisiones a través de la plataforma de Twitch en donde compartió con sus seguidores y respondió algunas preguntas.

Rodríguez armó polémica en algunos sectores al elegir a Liverpool sobre Real Madrid como campeón de la próxima Champions League.

"Quiero que el Liverpool gane la Champions. Tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos. Quiero que gane Lucho Díaz", dijo.

Tras dichas declaraciones, algunos seguidores del colombiano lo criticaron por no escoger a Real Madrid, teniendo en cuenta que fue el club para el que jugó. Por otro lado, hubo personas que lo defendieron ya que prefirió apoyar el equipo en el que está su compatriotas Luis Fernando Díaz.

Ante la reacción que generó lo dicho, James se defendió en una nueva transmisión en Twitch en donde aseguró que no tiene nada de malo lo señalado.

"Si decía que el Real Madrid me iban a decir que porqué no apoyaba a 'Lucho', al colombiano. Al Madrid le tengo cariño y lo llevo en mi corazón. Pero 'Lucho' es mi amigo, es mi compañero. Qué tiene de malo que quiera que gane él. Si gana el Madrid también estaría feliz por Ancelotti y mis excompañeros. No armen polémica donde no hay. Arman cosas donde no hay, no dije nada malo", afirmó.

