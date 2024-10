Jhon Durán recibió duro regaño en Aston Villa: Emery no perdonó su pataleta en Champions

Jhon Jader Durán tuvo una nueva jornada destacada en el Aston Villa. El colombiano fue la figura en el triunfo por la tercera fecha de la Champions League ante Bolonia. Allí, el cafetero anotó un tanto, pero se fue sustituido y reaccionó de manera polémica.

Una vez que el delantero de la Selección Colombia fue anunciado como el jugador que sería sustituido, su rostro y gestos de molestia se hicieron evidentes. Una vez en el banco de suplentes, las reacciones del joven atacante llamaron la atención de la transmisión internacional que captaron su actitud de disgusto.

Una vez terminó el partido, Unai Emery, entrenador del conjunto del Villa Park fue consultado sobre el tema. En la rueda de prensa, los medios ingleses y la prensa internacional cuestionaron al técnico sobre la razón para sustituir al colombiano y su opinión ante los gestos del jugador tricolor, una vez que fue sustituido.

Inicialmente, Emerey apuntó que la razón por la que Dirán se molestó es entendible por la confianza que tenía de volver a marcar: “Cuando Jhon vio que estaba por cambiarlo, aceleró y marcó el gol, fue fantástico. Él me preguntará por el cambio, seguro pensó que iba a marcar otro gol, pero estaba bien, hizo un buen trabajo y los siguientes minutos son para Watkins. Seguimos adelante”.

Sin embargo, el entrenador apuntó que ese tipo de reacciones no se puede volver frecuentes porque no pasan inadvertidas: “No, manejando todo y las reacciones de los jugadores también, pero estamos enviando un mensaje en el camerino, de respetar los valores e intentar ser maduros y responsables. No es solo Durán, son varios futbolistas que reaccionan cuando uno los reemplaza, pero está bajó control y, claro, no es irrelevante”

Más allá de las declaraciones postpartido, cabe recordar que el español ya había manifestado que el colombiano tiene que trabajar este tipo de situaciones: “Se podría decir que Durán es su peor enemigo. Un arma tan potente desde el banquillo que iniciarlo casi parecería una temeridad. Pero también es cierto que muchos de los que han trabajado estrechamente con Durán han sentido claramente que se necesitaba una orientación adicional para un jugador que, con apenas 20 años, tal vez tenga la costumbre de perder la concentración”.

Por ahora, el delantero se alista para lo que será el siguiente partido del cuadro villano. Aston Villa jugará el siguiente sábado ante Bournemouth el sábado 26 de octubre por una nueva fecha de la Premier League.