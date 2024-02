La IA reveló quién será el ganador de la Champions League: una sorpresa

Regresaron los octavos de final de la Uefa Champions League con varios candidatos al título. Sin embargo, falta esperar, a medida como avance el certamen, ver los importantes cruces en busca de la gloria. Sin duda alguna, Real Madrid y Manchester City parecen tener la delantera en la lista de candidatos a aspirar por el trofeo, pero, la Inteligencia Artificial no estaría tan de acuerdo.

Real Madrid y Manchester City vencieron a sus rivales en condición de visita. 0-1 ante Leipzig, y 1-3 contra el Copenhague respectivamente. Lazio dio la sorpresa superando al Bayern Múnich 1-0, Paris Saint-Germain no pasó problemas en Francia ganándole 2-0 a la Real Sociedad.

Una semana después de dichos compromisos, en uno de los encuentros más parejos, Inter superó 1-0 al Atlético de Madrid. PSV Eindhoven igualó a un tanto contra el Borussia Dortmund, y finalmente, Napoli y Barcelona quedaron en tablas, mientras que Porto dio el golpe superando al Arsenal en casa. Falta que se disputen las vueltas de cada serie.

Con mucho camino por delante, la Inteligencia Artificial desveló cómo se desarrollarán las próximas fases y desveló qué equipo será campeón. “En el enfrentamiento entre Porto y Arsenal, el ganador será el Porto. Barcelona vs Napoli, pasará el equipo blaugrana. En el partido del PSG vs Real Sociedad serían los franceses. En el partido más parejo de los octavos, sería el Inter.

En la serie del conjunto de la Lazio vs Bayern Múnich, el ganador será el Bayern. Luego, en la llave del Madrid, dicho equipo pasaría sencillamente. El City se llevará la victoria”. En cuartos de final, según la IA, la Champions tendrá partidazos con Porto vs Manchester City, Barcelona vs PSG, Borussia Dortmund vs Inter y Real Madrid vs Bayern Múnich.

La plataforma emparejó en semifinales al Manchester City vs Borussia Dortmund y Real Madrid, disputando el clásico contra el Barcelona, “después de un partido muy reñido, sorprendentemente Real Madrid quedará afuera y FC Barcelona se clasificará a la gran final, donde ya lo esperará el Manchester City, que eliminará al Borussia Dortmund y llegará nuevamente al choque definitorio”.

Ya en la final, Barcelona y Manchester City se verán las caras y la plataforma dijo, “en la final, el equipo campeón, que sorprenderá al mundo entero, será el FC Barcelona”. Esto sería un aliciente positivo para los culés que no la pasan muy bien en España.