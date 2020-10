Bayern de Múnich, vigente campeón, tiene la oportunidad, una semana después de su paseo militar frente al Atlético de Madrid (4-0), de prolongar en Moscú contra el Lokomotiv su impresionante marcha: el club bávaro encadena 12 victorias consecutivas en Champions con 47 goles marcados y 8 encajados.

El Atlético, finalista en 2014 y 2016, debe por su parte imponer su estatus ante los austríacos del RB Salzburgo para lograr el segundo puesto de la llave, viendo que el Bayern parece intocable.

Lokomotiv Moscú vs Bayern Munich: hora, CANAL y cómo verlo ONLINE EN VIVO

El partido Lokomotiv Moscú vs Bayern Munich se puede ver en Sudamérica online por FOX Play Sur e ESPN Play Sur. También va por la señal básica de Fox Sports Cono Sur. En España, el encuentro va por Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1 y Mitele Plus. ZonaFutbol, TUDNxtra, TUDN.com, Univision NOW, Galavision, TUDN App, CBS All Access y TUDN Radio transmiten el partido en Estados Unidos. ESPN Play Norte e ESPN2 Norte para todo el territorio mexicano.

Colombia: 12:55 pm

Argentina: 2:55 pm

Chile: 2:55 pm

Perú: 12:55 pm

México: 12:55 pm

Estados Unidos: 1:55 pm (este), 10:55 am (pacífico)

España: 7:55 pm