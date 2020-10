Manchester United logró la victoria en los minutos finales ante el PSG

En una noche fría en la ciudad de París se enfrentaron el actual subcampeón PSG contra el Manchester United que regresaba después de algunos años. Era un partido que arrancaba con un PSG en busca de los primeros tres puntos en cabeza de Neymar y Mbappé; mientras que el United esperaba acomodarse en el Parque de los Principies, puesto que no se hallaba en el terreno de juego. No obstante, la primera opción de gol la tuvo el Manchester; sin embargo y gracias a la reacción de Keylor se ahogó el grito de gol.

Después del susto que pasaron los dirigidos por Tuchel; llegó la reacción esperada, ya que el argentino Di María sacó un disparo colocado, pero afortunadamente para el equipo inglés se encontraba bien ubicado De Gea y salva lo que sería el primer gol del PSG. No obstante, pasaron segundos para que volviera a temblar la zaga del United, puesto que un centro rastrero que no logró capturar Kurzawa hacía que De Gea se empezara a convertir la figura del primer tiempo.



Tuvieron que pasar esas dos opciones del PSG para que se despertara el Manchester y mediante una jugada colectiva en la que recibe Martial en el área; es derribado por el central Diallo quien le ocasiona un penal por lo que el juez central no duda para cobrarlo.

El encargado de ejecutar ese cobro era nada más y nada menos que Bruno Fernández quién ya había errado un cobro anterior por lo que había esa angustia de que fuese a fallar. No obstante, el ´gran´ Keylor logró atajar el cobro desde los doce pasos, pero no sirvió de a mucho, ya que el central con ayuda del VAR ordenó repetir el cobro porque el arquero Navas se adelantó. Sin embargo, esta vez el portugués Alves no desaprovechó la oportunidad y la mandó a guardar y de esa manera poner el 1-0 con el que acabaría la primera parte.



Ya para el segundo tiempo, se pudo apreciar un PSG con más ganas de empatar el compromiso y fue al minuto 47 cuando en una jugada individual de Mbappé quien saca un fuerte remate, pero volvía a lucirse David de Gea mandando el balón al tiro de esquina. Cabe resaltar que el segundo tiempo llegaron las emociones, ya que el PSG encontró el empate debido a un autogol del delantero del United, Martial, quien quiso cabecear con tan mala suerte que el balón se fue al fondo de la red dándole el empate al Paris quien se veía con más ganas de anotar el gol.

No obstante, el empate entre estos dos equipos no dejó nada a guardar y salieron a buscar el gol que le entregara la primera victoria; tanto así que el compromiso se convirtió en un `toma y dame´ sacando figura a los dos arqueros del encuentro. No obstante, no todo fue color de rosas para Keylor, quien ya había salvado en más de una ocasión al PSG; pusesto que una jugada entre Pogba y Rashford logró poner el segundo tanto que le dio la victoria a los dirigidos por Solskjær quienes respiran tranquilamente en el regreso a la Champions League.