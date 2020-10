Mejor debut no pudo tener el Atalanta en la Champions

En medio de un partido lluvioso, Atalanta empezó con pie derecho en la Champions tras ganar (4-0) al Midtjylland. El cuadro italiano se llevó los tres puntos gracias, en parte, a los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, quienes marcaron gol en el arranque del grupo D.

Precisamente, Duván Zapata abrió el marcador, aprovechando la asistencia de Cristian Romero, quien le bajó el balón al colombiano para que anotara el primer gol en el estadio MCH Arena con un derechazo potente al minuto 26.

Ya con el balón en su poder, con el marcador a su favor y tras una jugada entre Duván y el ‘Papu’ Gómez, el argentino puso el 2-0 ante un Midtjylland que brindaba espacios y la posibilidad de aumentar el resultado.



Es por ello que el primer tiempo no acabaría así. Gracias a un disparo de Duván Zapata, que no alcanzó a atajar el portero de Midtjylland, Luis Fernando Muriel aprovechó el rebote y puso el 3-0 a favor de Atalanta.



Cabe resaltar que con este resultado, los dirigidos por Gian Piero Gasperini dominaron el partido hasta que el juez central dio por finalizado el primer tiempo.



Con el marcador 3-0, el conjunto italiano buscó ampliar el marcador, pero no fue posible puesto que un balón de Josip Iličić que iba con precisión, se estrelló en el palo y por lo tanto, se ahogó el grito de gol. No obstante, faltando dos minutos para el tiempo reglamentario, el ruso Alekséi Miranchuk, con una técnica exquisita, logró poner el cuarto gol del partido.

Cabe resaltar que con el 0-4 a favor de Atalanta, las emociones se fueron diluyendo, teniendo en cuenta que ese resultado lo deja líder del grupo con tres puntos y una diferencia de +4 goles que los hace pensar en el próximo partido contra el Ajax como local el 27 de octubre.