Real Madrid cayó sorpresivamente en su debut de Champions ante Shakhtar

En un partido impensable, el Shakhtar Donetsk dio la sorpresa (2-3) a un Real Madrid totalmente desconocido, puesto que lo vapuleó con un marcador de 3-0 en los primeros 45 minutos. El resultado se abrió gracias al basilero Teté, quien al minuto 29 en una jugada colectiva con Korniyenko, puso el 1-0 a favor del equipo ucraniano.

Tuvieron que pasar solo cuatro minutos con un disparo de Teté, que el portero Thibaut Courtois no logró agarrar por lo que Dentinho fue a presionar, pero con tan mala suerte para Varane que por querer rechazarla la mandó a guardar y así poner el 2-0.



Ya con el marcador abajo, se pudo observar a un Madrid sin intensidad, sorprendido por la derrota que llevaba en el momento. Sin embargo, el Shakhtar no bajó los brazos por lo que al minuto 42, a través de un majestuoso taco de Teté que logró desubicar a Marcelo pero del que estuvo pendiente Salomón para coger el balón, dominarla y cambiarle la dirección, dejando el 3-0 al término del primer episodio.



Para el segundo tiempo y con el abultado marcador en contra, salió un Madrid con las pilas puestas y al minuto 14, gracias a un derechazo del croata Luka Modric, el equipo blanco empezaba a cambiarle la cara al partido con un nuevo aire; por lo que descontaba y dejaba el marcador de 3-1. Del mismo modo, lo realizado por el Shakhtar se fue diluyendo, ya que no se vio con la misma intensidad que en el primer tiempo.

Ya con dos goles de diferencia, Zidane mandó al terreno de juego al brasileño Vinicius, quien no llevaba más de 14 segundos en el campo, pero logró recuperar el balón. Con un gran gesto técnico, llegó hasta el área del portero Trubin y de una manera espectacular mandó a guardar el balón al fondo de la red. De esta manera los dirigidos por Zidane, empezaron a crear opciones de gol para empatar el compromiso.

Ya finalizando el partido se observó a un Madrid con las ganas del 3-3 ero se encontraron con una zaga concentrada, que no permitió que se igualara el encuentro. No obstante, Shakhtar se alcanzó a llevar un susto porque un remate de Valverde, que no logró parar el portero Trubin, fue anulado por el juez central debido a un fuera de lugar de Vinicius. Así y todo, Shakhtar logró llevarse los tres puntos a Ucrania que lo dejan parcialmente como líder.