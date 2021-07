Otro desplante para Falcao en Galatasaray: ahora durante la Champions League

El PSV Eindhoven, el Olympiakos y el Sparta de Praga, entre otros, se clasificaron este miércoles por la noche a la tercera fase previa de la Liga de Campeones.

El conjunto neerlandés, tranquilo por su victoria en la ida por 5-1 ante el Galatasaray, remató la faena imponiéndose 2-1 en Estambul este miércoles. el colombiano Falcao García fue suplente y no tuvo ni un minuto de acción, confirmando los rumores en Turquía done se dice que Fatih Terim no lo quiere en el equipo y menos la directiva.

En el partido de ida donde fueron goleados, el colombiano solo jugó 5 minutos cuando ya perdían por cuatro goles de diferencia en Holanda.

Lea también: Sin James Rodríguez, Everton confirmó su once titular para enfrentar a Pumas

En la próxima ronda se enfrentará al Midtjylland, quien venció 2-1 en la vuelta al Celtic de Glasgow luego de empatar 1-1 en la ida.

Raphael Nwadike, en el minuto 94, logró el segundo y decisivo tanto para los daneses.

Por su parte, el Sparta de Praga, que había caído en la ida 2-1 contra el Rapid de Viena, logró dar la vuelta a la eliminatoria al vencer por 2-0 en la capital checa este miércoles. Su oponente en la tercera previa será el AS Mónaco.

De interés: ¿Fichar a Teo Gutiérrez? Presidente del Cali fue sincero al responder

El Olympiakos, que había ganado en casa por la mínima en la ida al Neftchi Bakú, venció con el mismo resultado este miércoles y se verá las caras contra el Ludogorets en la tercera previa.

Estrella Roja de Belgrado, Sheriff Tiraspol, Cluj y Young Boys de Berna son los otros cuatro clasificados de este miércoles.