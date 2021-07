¿Fichar a Teo Gutiérrez? Presidente del Cali fue sincero al responder

Teófilo Gutiérrez salió del Junior de Barranquilla y se encuentra buscando equipo dentro y fuera del fútbol colombiano. El delantero quiere brindarle su jerarquía a uno de los clubes importantes de Sudamérica; no obstante, Colombia es el primer destino donde suena el futbolista.

Aunque Gutiérrez ha sonado como posibilidad para varios clubes, en las últimas horas se conoció la opción de que llegara al Deportivo Cali, escuadra que buscaría fortalecer el frente de ataque. No obstante, se dio a conocer una declaración del presidente del cuadro 'Azucarero', Marco Caicedo, donde aclara si intentarán fichar o no a Gutiérrez.

De manera contundente, el dirigente respondió que no lo han analizado y no quiso profundizar detalles. "Es humo. Nosotros no hemos venido sosteniendo comunicaciones con el jugador", indicó.