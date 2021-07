Teófilo: lo que se sabe del interés del Deportivo Cali en el delantero

El tema de Teófilo Gutiérrez cada vez se vuelve más complejo. En principio se había especulado que el jugador se iría al fútbol internacional, después que habría un veto para que el delantero jugará en el FPC, ahora que hay interés de algunos equipos de la Liga Betplay para contar con sus servicios.

Según ha trascendido en los últimos días, los equipos que estarían interesado con poder contar con ‘Teo’ para este semestre serían Millonarios, América y Deportivo Cali. Sin embargo, hasta la fecha, el único que estaría en pie sería el elenco ‘azucarero’, pero habría un problema para tenerlo en sus filas.

Desde hace días se ha dicho que el equipo caleño estaría buscando la manera de fichar a Teófilo, pues su condición como agente libre permitiría en cierto modo hacerlo parte de la nómina del Alfredo Arias.

No obstante, el problema estaría en el sueldo que pretende el ex Junior de Barranquilla. Al parecer, las directivas del Cali no tendrían la manera de pagarle al atacante, por lo que se esperaría poder llegar a un acuerdo para poder ficharlo y convertirlo en nuevo refuerzo.

Hay que recordar que la posibilidad de volver a Argentina quedó descartada, pues según se rumora el jugador estaría pensando quedarse en Colombia, por lo que seguirá escuchando ofertas para poder disputar la Liga Betplay.