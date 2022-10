Pone sus fichas en un colombiano; Barcelona sueña con el milagro en la Champions

La Champions League disputa la quinta jornada de la fase de grupos y Barcelona tiene que aferrarse a los milagros para arreglar sus resultados, los mismos que están muy cerca de sacarlo y quitarle el sueño en uno de los torneos más importantes del mundo.

En la jornada de este miércoles, los 'Culés' deberán medirse con el Bayern Munich, un equipo que actualmente es líder del grupo C con 12 puntos y una campaña perfecta tras ganar todos los compromisos que ha disputado.

En la otra llave de este grupo Inter deberá enfrentar a Viktoria Plzen; y en ese partido, podría estar la salvación para que el equipo español alcance a meterse en la siguiente fase de la Champions.

Para que Barcelona se asegure debe ganarle a los alemanes, pero también depende del resultado del otro partido en el que el equipo checo deberá vencer al Inter.

Precisamente es allí donde un colombiano podría ser el salvavida de los 'Culés'. Se trata de Jhon Mosquera, quien es uno de los más esenciales en el ataque de Viktoria Plzen y que podría poner toda su magia para vencer a los rivales, aún sabiendo que este club tiene pocas opciones.

Mosquera habló para los micrófonos del Chiringuito sobre este tema y afirmó: "No veo las noticias, me gusta llegar a casa y estar con mi familia. Sé que la gente y algunos compañeros se están dando cuentan que hay muchos mensajes de la gente de Barcelona, a mí también me han escrito, pero estamos pensando en nosotros, no en el Barcelona ni en el Bayern, queremos ganar".

"Desde que me fui de Colombia a los 17 años siempre me ha gustado el Barcelona, mi padre que en paz descanse, siempre nos gustó verlo por su fútbol, por ver a Ronaldinho y soy fan del Barça" finalizó diciendo.

Por ahora, solo queda esperar si la magia del cafetero podría ayudarle al equipo de sus amores a clasificar a la siguiente ronda de la Champions League.

Estos compromisos se darán este miércoles 26 de octubre a las 2:00 pm (hora Colombia).