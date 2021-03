PSG vs Barcelona: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Barcelona visita en el Parque de los Príncipes al PSG por los octavos de final de la Champions League con la intención de darle vuelta al abultado marcador conseguido en el compromiso de ida (1-4). Nunca antes el equipo español ha conseguido remontar como visitante un resultado tan desfavorable como el que debe superar para seguir vivo en el torneo europeo.

PSG VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso PSG vs Barcelona se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN.com, Univision NOW, SiriusXM FC, TUDNxtra, TUDN App, Paramount+, ZonaFutbol, Univision, TUDN USA y En México lo hace Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App. Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+ llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El equipo de Ronald Koeman tiene que inspirarse en la épica que protagonizó en 2017 con Luis Enrique en el banquillo frente al mismo rival, pero aquella vez en su estadio, al superar con un 6-1 el 4-0 que se habían traído de París.

Pero entonces el Barca actuó como local y esta vez tocará emular la gesta lejos de su estadio, aunque sin la presencia de público rival a causa de la pandemia del coronavirus, en un Parque de los Príncipes que cumple un año sin sus hinchas.

Los azulgrana, eso sí, llegan con la moral por las nubes después de la remontada en Copa del Rey ante el Sevilla de la semana pasada y de acercarse al 3 puntos del liderato de la Liga, aunque el Atlético de Madrid tiene un partido menos.

El Barca, que no se pierde unos cuartos de la Liga de Campeones desde la temporada 2006/2007, afrontará el duelo con dos bajas importantes en la defensa, las de Gerard Piqué, con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y el uruguayo Ronald Araujo, que a pesar de haber entrenado con sus compañeros este martes, no forma parte del viaje.