Real Madrid vs Liverpool: así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el certamen más importante a nivel de clubes en el mundo. Varias sorpresas se dieron en los emparejamientos en llaves que, sin duda, llamarán la atención de todos los aficionados por su alta dosis de fútbol.

CHAMPIONS LEAGUE: ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL

Manchester City vs Borussia Dortmund

Porto vs Chelsea

Bayern Múnich vs PSG

Real Madrid vs Liverpool

Respecto a los favoritos al título, no se puede hablar de otros equipos que no sean el más laureado del certamen, Real Madrid, el poderoso Manchester City, la delantera potente del PSG y el gran campeón defensor, Bayern Múnich.

Asimismo, la meta de las otras escuadras es sorprender a propios y extraños e intentar derrotar a las actuales potencias del fútbol. En ese aspecto hay que destacar al Porto, que con un experimentado Pepe eliminó en octavos a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo y ahora buscará superar la barrera de los cuartos de final para seguir soñando con recuperar la orejona que ganó en 2004 de la mano de José Mourinho.

Otra escuadra que llama la atención es el Borussia Dortmund de Erling Haaland, el delantero que más honores y admiración se lleva hoy en día por su gran físico y poder goleador. Desde ya despierta el interés de gigantes europeos.

Tal vez el club que nadie contempla, pero que puede sobresalir, es el Chelsea de Inglaterra. La escuadra que dirige el entrenador Thomas Tuchel eliminó de manera contundente al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, equipo que se destaca por ser copero en estas instancias.

La ida de los cuartos de final se jugarán entre el 6 y 7 de abril, mientras que la vuelta el 13 y 14. La gran final del torneo de clubes se jugará en la capital de Turquía, Estambul el próximo 29 de mayo.