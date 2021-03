Roberto Carlos analizó el Real Madrid vs Liverpool: "Salah no va ni a acercarse a Sergio Ramos"

Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, recordó tras el emparejamiento ante el Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones, la acción de Sergio Ramos en la que lesionó al egipcio Mohamed Salah en la final de Kiev, y bromeó con el reencuentro tras la polémica que suscitó la acción.



"Salah no va ni a acercarse a Sergio", bromeó Roberto Carlos. "Será una acción de la que se va a hablar mucho", añadió antes de destacar la importancia de cosechar un buen resultado en la ida en Madrid.



"Vamos a jugar contra un buen equipo. El primer partido es en casa, el momento del Real Madrid es buenísimo y debe decidir la eliminatoria en casa", opinó.



Para ello, Roberto Carlos destacó la importancia de que Zidane pueda disponer de toda su plantilla y que no sufra lesiones que le han mermado en momentos de esta temporada.



"Lo importante es que Zidane tenga a todos sus jugadores preparados, que vuelvan lo más rápido posible. Para él es fácil ser entrenador aquí porque tiene a los mejores a su disposición. Si un partido no le sale bien, tiene ocho jugadores de altísimo nivel esperando a jugar. Hay que estar preocupados con el Liverpool, pero ellos más", manifestó.



El brasileño analizó el cambio de estilo que ha introducido en el Liverpool la llegada de Thiago Alcántara y los problemas que ve en sus compañeros para entenderlo.



"El Liverpool antes era balón para los delanteros y ha llegado Thiago con su calidad, empieza a jugar y los compañeros no se han adaptado a su estilo de juego. El problema no es Thiago, es el cambio de estilo de compañeros que estaban acostumbrados a jugar con balonazos", sentenció. EFE