"Sinceramente, no le entiendo nada": Núñez volvió a dejar en evidencia a Klopp

Liverpool ganó su segundo partido en la fase de grupos de la Champions League y el equipo inglés tomó un respiro a nivel europeo ante la situación que vive en la Premier League.

Sin embargo, al margen del triunfo ante Rangers de Escocia el martes pasado, el tema de conversación volvió a ser el uruguayo Darwin Núñez, quien sigue sin terminar de acoplarse.

El atacante 'charrúa', el cual sólo lleva dos goles con el Liverpool, habló luego del partido en Anfield y reconoció que la comunicación con el técnico Jürgen Klopp no es fluida, ya que no habla inglés y no entiende las indicaciones que da el alemán.

"La verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él habla, no entiendo nada. Les pregunto a mis compañeros lo que dice. Creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza y que a la hora de perder un balón presionemos. Es eso lo que pide siempre", dijo Núñez, dejando nuevamente en evidencia la decisión que tomó Klopp de ficharlo en el verano.

Núñez, incorporado a cambio de 75 millones de euros, llegó al equipo 'red' por pedido del entrenador alemán. Sin embargo, con el correr de los partidos, las dudas acerca de si el delantero era el adecuado en el mercado de pases, empezaron a aumentar viendo sus condiciones futbolísticas.

Las críticas hacia Núñez han ido en paralelo con los cuestionamientos al propio Klopp de haber permitido la partida del senegalés Sadio Mané, jugador que todavía tenía un año más de contrato y que terminó siendo incorporado por el Bayern Munich a cambio de 30 millones de euros.

“Desde el día en que pasó lo digo: la venta de Mané fue una de las peores de la historia. Estamos hablando de un chico que marcó goles completamente decisivos para este club, fue el líder del ataque, y ni siquiera lo digo por los números", dijo el exjugador Paul Merson en Sky Sports.