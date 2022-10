“Nada que reprochar": Klopp defiende a sus jugadores tras la victoria ante Rangers

Liverpool jugó un partido destacado en la tercera fecha de la UEFA Champions League. El encuentro ante Rangers terminó con el triunfo 2-0 de los ‘reds’. Con este resultado los ingleses se acomodan en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El partido fue dominado por el equipo de Jurgen Klopp. Los de Anfield Road arrancaron jugando cuatro hombres en ataque con la idea de lograr un resultado importante. Los ingleses llegaron a seis puntos y siguen de cerca al Napoli.

Jurgen Klopp habló sobre lo que destaca de su equipo en el duelo ante Rangers. El alemán bromeó sobre su deseo de volver a leer los periódicos después de que el Liverpool volviera a ganar contra los escoceses el martes por la noche.

“Ninguna frustración en absoluto. Realmente no quería sentarme aquí y hablar de un 4-0”, dijo a los periodistas después del partido. “El lanzamiento de falta de Trent fue sobresaliente. Los goles a balón parado son mis goles favoritos porque no tienes que esperar al VAR, simplemente puedes celebrarlos. Me gustó mucho el juego.

Después del compromiso, el estratega apuntó las mejoras de su equipo y señaló que aunque aún hay falencias en el medio campo, los jugadores hicieron un partido importante. Los reds lograron su segunda victoria tras la derrota de la primera fecha ante Napoli.

Liverpool se alista para un nuevo partidazo en Premier League. Los reds jugarán ante Arsenal el próximo domingo a las 10:30 a.m. El equipo de Klopp y Díaz buscará recuperar terreno ante el líder del torneo.