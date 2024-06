Christian Marrugo definió su futuro ¿Se va de Real Cartagena?

Real Cartagena no cumplió con los objetivos planteados para el primer semestre de 2024 al no lograr la clasificación la gran final el Torneo BetPlay, por lo que desperdició una oportunidad para pelear por el ascenso.

Ahora, el equipo cartagenero está obligado a cumplir una destacada campaña en la segunda mitad del año, ya que deberá conseguir el título o liderar la reclasificación para luchar por el boleto a la primera división.

Lea también: Teo Gutiérrez tomó inesperada decisión sobre su futuro: es un hecho

Luego de confirmarse la eliminación, el experimentado mediocampista Christian Marrugo se pronunció en rueda de prensa en donde lamentó el no lograr el objetivo y además dio pistas de su futuro.

Marrugo, que arribó a Real Cartagena al inicio de la temporada 2024, se convirtió en el capitán del equipo y en uno de los máximos referentes, por lo anterior, el futbolista de 38 años aseguró que mantendrá su palabra y seguirá en el club, por lo menos hasta la terminación de su contrato.

"Soy una persona de palabra y yo vine a quedarme un año, vine a ascender y no me voy a ir sin ascender. Hemos generado este semestre un ambiente que no se vivía ni en el 2005 cuando hubo una final con Cali", dijo.

Le puede interesar:Final del Torneo BetPlay definida: sorpresa con un grande colombiano

La continuidad de Christian Marrugo iría en contravía a la decisión de Teófilo Gutiérrez, quien habría decidido dejar Real Cartagena y no seguir siendo uno de los referentes para el segundo semestre.

Según se informó, Gutiérrez se despidió en la noche del lunes 10 de junio de sus compañeros, aunque se espera un pronunciamiento oficial.