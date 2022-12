Cinco jugadores que pudieron ser mejor que James y la 'fama' los sobrepasó

James Rodríguez se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol colombiano, un título que se llevó tras su protagonismo con la selección nacional, a la que llevó de la mano para obtener una gran actuación en el Mundial de Brasil 2014.

Vea también: 'Cántese una': El meme de los '50 de Joselito' que le hicieron a James Rodríguez

Tras este futbolista, se quedaron muchos en el camino, quienes seguramente pudieron tener una carrera más exitosa que el '10', pero que la 'fama' los sobrepasó, por eso hoy traemos una lista detallada.

Juan Pablo Pino

Este jugador de 35 años inició su carrera en Independiente Medellín, donde dio el gran salto al Mónaco de Francia. Allí, fue elegido en tres oportunidades como jugador del mes en 2008 y 2009.

Pasó por otros equipos como el Galatasaray, Al Nassr y Olympiacos, hasta que regresó al fútbol colombiano en 2013, en ese momento su carrera ya iba en picada, pues al final parece que tocó fondo y desaprovechó varios momento en los que fue destacado dentro de la Selección Colombia, incluso en 2007 fue elegido como el mejor jugador sudamericano sub 20.

Juan Carlos Toja

Este es otro jugador que brilló en las categorías inferiores de la 'Tricolor'. En 2005 fue campeón en el Sudamericano Sub 20 y su trayectoria profesional inició e Independiente Santa Fe, donde dio un gran paso al River Plate, Dallas y terminó su carrera en el New England Revolution de Estados Unidos en 2013.

Jugó Champions y Europa League, pero de ser figura sub 20 pasó a quedar borrado tras diferentes situaciones que terminaron acabando con su carrera muy temprano.

Jhon Edison Castaño

El 'Maradona Colombiano' tuvo ese apodo que le puso el mismo argentino, quien reconoció el talento que tenía Castaño para la cancha.

Este futbolista sorprendió en el Sudamericano de 1985, clasificó a su equipo al mundial juvenil, jugó para América, Nacional, Santa Fe, Cali y Racing, pero su indisciplina lo habría dejado por fuera y siendo recepcionista de un Centro de Revisión Técnico-mecánica.

Marlos Moreno

Hablando más del fútbol de la actualidad, Marlos estaba entre las grandes promesas del balompié colombiano, su paso por Atlético Nacional lo hizo ganar la Copa Libertadores en 2016 y adjudicarse un puesto en el XI ideal del continente.

Ha jugado en España, Brasil, México, Portugal y Bélgica, país donde esta actualmente con el KV Kortrijk.

De más a menos ha sido su carrera, más después de haber tenido oportunidad con la Selección Colombia, a la que ya no volvió a ser convocado.

Le puede interesar: Olympiacos volvió a dejar de lado a James: así le fue al colombiano en el partido ante Atromitos

Alejandro Brand

Este es el gran ídolo de Millonarios, equipo con el que logró ganar dos ligas.

Era la gran figura del fútbol colombiano y anotó 91 goles oficiales con su único club, que lo ubican en la lista de los cinco máximos goleadores de la historia del Millonarios, por delante del propio Willington Ortiz.

A los 24 años su carrera dio un giro, una lesión de rodilla habría acabado con todo y se vio lleno de varias polémicas.

Bonus Track: Michael Ortega

Uno de los jugadores más polémicos, que dejó llevar su vida personal a otro límite, no pudo separar los hechos y terminó manchando su carrera profesional que pintaba como un éxito.

Fue protagonista con la categoría Sub 20 de la Selección Colombia, pasó por varios clubes nacionales e internacionales como Cali, Junior Once Caldas, y actualmente, integra el The Strongest de Bolivia.