Colombia será sede de importante torneo de selecciones: Conmebol confirmó

Colombia también será sede del Sudamericano sub 17 femenino

En el comunicado de la Conmebol se confirmó que Colombia también organizará el Campeonato Sudamericano sub 17 femenino, el cual será desde 1 hasta el 25 de mayo.

Torneos masculino

Conmebol Sub 20 - Venezuela

Copa América Fútbol Playa - Chile

Libertadores sub - Paraguay

Copa América Futsal Femenina - Brasil

Conmebol sub 17 - Colomia

Torneos femenino

Conmebol sub 17 - Colombia

Copa América Femenina - Ecuador

Libertadores futsal femenina - Paraguay

Libertadores fútbol femenina - Argentina