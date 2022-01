Colombia vs Perú: Wilmar Barrios habló de la poca continuidad de algunos jugadores

La Selección Colombia se prepara para recibir este viernes 28 de enero a Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 15 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los jugadores más importantes dentro de la convocatoria que hizo Reinaldo Rueda es el volante del Zenit de Rusia Wilmar Barrios.

El mediocampista cartagenero fue considerado por el estratega nacional a pesar de no haber ningún partido oficial en el 2022, teniendo en cuenta que la liga rusa no se ha reanudado tras el parón de fin de año.

Al respecto, Barrios le restó importancia y aseguró que ha cumplido con lo entrenamientos y ha disputado dos compromisos amistosos con su club.

"El profe antes de elegir analiza muy bien cada situación. Cada uno de los jugadores y su actualidad. En lo personal, durante las vacaciones, he trabajado con un plan directamente desde el club y lo he ejecutado. Inicié la pretemporada y he tenido dos partidos amistosos. En los personal llego bien y esperemos el viernes estar a la altura y si me toca jugar estar concentrado y que podamos ganar".

El volante se refirió a la falta de gol y manifestó que el plantel ha trabajo la definición y espera que Colombia consiga la victoria. Además, destacó la importancia del apoyo de la afición.

"Es bueno sentir la energía desde afuera. Desde adentro estamos con las ganas y la ilusión de brindar una alegría. Somos conscientes que necesitamos una victoria en cada. Esperamos que el arco esté abierto para cualquiera que tenga la posibilidad de marcar. Tenemos una oportunidad de revertir la situación".

Por último, Wilmar Barrios afirmó que los jugadores más experimentados ha acogido a los que tienen menos recorrido en la Selección Colombia para que le aporten su calidad al equipo.

"Lo más importante que ha tenido el grupo es recibir a los que son llamados por primera vez. Que se sientan en confianza para que puedan aportar su talento. Hay que estar comprometidos y concentrados para afrontar el partido de la mejor manera", sentenció.