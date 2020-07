Colombiano vivió dramático momento en la MLS pero ya se encuentra recuperado

En medio de la celebración por el regreso de la MLS, que disfrutó del clásico entre Orlando City e Inter de Miami, un dramático momento se vivió luego de un choque entre el defensor colombiano Andrés Felipe Reyes y Don Dwyer, quien lo golpeó en el cuello sin intención y dejó al exAtlético Nacional postrado en el piso con dificultades para respirar y llevando un gran susto a todos sus compañeros y rivales.

Reyes salió del partido en una camilla en medio de los aplausos y fue trasladado a un hospital para analizar su evolución, la cual fue favorable y le permitió volver al hotel, con el resto de sus compañeros, en la mañana de este jueves, volviendo a entrenarse con normalidad buscando prepararse para el próximo partido, luego de haber sufrido una derrota en este primer partido.

"Tras ser sustituido a los 51 minutos de partido debido a un golpe, Andrés Reyes fue evaludado y pasó la noche en el hospital, pero al mostrar mejoría se reintegró al plantel en el hotel y se encuentra de buen ánimo. En primera instancia Reyes debe permanecer aislado a la espera de los resultados del test de Covid-19 y posteriormente se reencontrará con sus compañeros para ver qué determinación toma el cuerpo médico sobre sus entrenamientos", aseguró el equipo a través de un comunicado.

El primer partido del equipo que es posesión de David Beckham, en el regreso de la competencia, fue para el clásico rival del Inter de Miami, que ganó en el último minuto del encuentro gracias a una anotación del atacante portugués Luis Nani, una de las figuras del encuentro y uno de los que más brilló para el equipo local.

Got a player trying to hurry the EMT’s up. That was very scary for Andrés Reyes and the response time was bad #MLS pic.twitter.com/sxFqHBY6oQ