Colombianos sientan su voz de protesta por el regreso de la Superliga turca

Tras una corta suspensión, los dirigentes y organizadores de la Superliga Turca quieren que el torneo se reanude cuanto antes, por eso, varios de ellos citaron a sus planteles para iniciar los entrenamientos y que la competencia vuelva apenas se determine, sin preocuarse demasiado por la salud de los futbolistas y el creciente número de contagios que se han presentado en Turquía, a donde también ha llegado el coronavirus.

Lea también: Millonarios tomó primeras medidas ante la crisis que se avecina en la Liga Betplay

Al respecto, Hugo Rodallega se refirió a la situación y manifestó su molestia. "Tengo contacto diariamente con Falcao, él me decía que intentará no ir al club. Me actualiza constamente de lo que está pasando en el Galatasaray. Mañana teníamos que presentarnos al club, pero como capitán del equipo hablé con el presidente y cuerpo técnico y logramos cancelar la cita", aseguró al 'Súper Combo del Deporte' de Radio Red Cali, el goleador de Candelaria, Valle.

De igual manera, se refirió a la situación de los futbolistas, quienes en algunos casos han sufrido con la baja de sus salarios: "El futbolista no tiene la culpa de lo que está pasando. Hay que buscar otra alternativa que no sea bajarle el salario a los jugadores. No creo que en Turquía pase eso".

Le puede interesar: "Quiero ser optimista": Egan Bernal anhela que se corra el Tour de Francia

Finalmente, refiriéndose a la forma en la que se mantiene, confirmó: "Acá nos dan libertad de entrenar. Yo intento mantenerme en forma con lo que puedo en mi casa".

Pero Rodallega no fue el único que criticó la decisión de los dirigentes, también lo hizo Óscar Estupiñan, quien juega en Denizlispor y fue entrevistdo por el mismo programa: "Mi representante que está en España me dice que es inaudito que no se tomen las medidas de precaución en en todos los países. Lo que se ve en las redes es muy preocupante. Se habla de renaudar los entrenamientos de grupos de cinco con una prueba previa, pero para mi lo mejor sería esperar dos semanas más".

Y concluyó: "Tengo miedo de volver a entrenamientos, estoy esperando a que del club digan algo diferente de aquí al jueves".