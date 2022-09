Comesaña incumplió con su palabra de NO volver a Junior

En la tarde de ese domingo, Junior de Barranquilla informó que Julio Comesaña sería el nuevo técnico del equipo tras la decisión de terminar el vínculo con Juan Cruz Real, un hecho que se dio tras ver los resultados regulares del club en las últimas semanas.

La llegada de Comesaña se puede decir que era esperada por todo lo que significa el entrenador para el equipo, pero en las últimas horas, se hizo viral un video publicado por el periodista Benjamin Henao, quien revivió una entrevista hecha por Telecaribe Deportes hace un año, en la misma que el estratega uruguayo hablaba de su posible regresó al club.

"Ahora trato ser un poco más selectivo, antes me le medía a cualquier cosa y desde el punto de vista estratégico. Nunca puse por delante ni la plata, ni otras condiciones. Yo siempre creí que con lo que yo iba a hacer, iba a salir adelante pero a esta altura" empezó diciendo Comesaña.

Después especificó lo que pensaba sobre retornar al banco de los tiburones: "yo no puedo volver a dar pasos muy atrás, donde el riesgo de perder - no partidos, pero sí perder - y de sufrir más de la cuenta, está casi que garantizado".

"En ese sentido yo estoy para trabajar, pero para cosas que ya viví, pasé y sufrí; y que no las pude solucionar, esas no porque ya me están haciendo daño" concluyó el entrenador.

Aunque para hace un año no estaba en los planes del entrenador volver a Junior, hoy inicia su décima etapa con el equipo con el que ha podido ganar cinco títulos: 3 ligas (1993, 2018 y 2019), 1 copa (2017) y una Superliga (2020).