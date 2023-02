“¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Me hizo cuatro goles en una final”: Dibu se rinde ante Kylian

Casi después de dos meses de que se acabara el Mundial de Qatar 2022, Emiliano Martínez rompió su silencio e hizo referencia a las tan polémicas actuaciones que tuvo y que señalaban directamente a Kylian Mbappé, quien no logró obtener otro título orbital con la selección de Francia.

Vea también: "Los arruinó para siempre": En Argentina usaron al 'Dibu' Martínez para burlase de la sub-20

A través de una entrevista con France Football, el portero del Aston Villa dejó muy claro que las cosas se mal interpretaron y que "no tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema".

Por otro lado, dio a conocer que los hechos nunca debieron salir de su círculo cercano: “entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”.

Después explicó lo que realmente había pasado con el muñeco que agarró durante el recibimiento de los hinchas en Argentina: “la gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido (...) Lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco!”.

Le puede interesar: "Si Dibu gana ‘The Best’ dónde se lo va a poner; ya tiene ocupados los genitales con el guante"

Finalmente y tal vez lo más importante de sus declaraciones, es que dio a conocer que felicitó a Mbappé y además, destacó que es un jugador brillante: “le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.