¿Cómo votar por Mayra Ramírez a los premios The Best 2024?

El proceso para seleccionar a los integrantes del 11 Ideal Femenino de los premios The Best FIFA Football Awards 2024 está en marcha. Estos galardones reconocen anualmente a los mejores jugadores y entrenadores del fútbol mundial en distintas categorías. Entre las nominadas se encuentra Mayra Ramírez, quien aspira a un lugar en el equipo ideal femenino.

Las votaciones están abiertas hasta las 11:59 p. m., hora central europea, del martes 10 de diciembre de 2024, lo que equivale a las 5:00 p. m., hora de Colombia. Este proceso permite que los aficionados al fútbol participen activamente en la elección, junto con periodistas, entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, quienes también emiten sus votos.

Para votar, los seguidores deben ingresar al sitio web oficial de FIFA, www.fifa.com. Allí encontrarán todas las categorías en disputa dentro de los premios The Best. Los interesados deben buscar específicamente la sección correspondiente al The Best FIFA 11 Femenino.

En esa sección se presentará la lista de jugadoras nominadas, que incluye a Mayra Ramírez, destacada por su desempeño en el último año. Los votantes pueden seleccionar a las futbolistas que consideran merecedoras de integrar el equipo ideal, eligiendo un total de 11 jugadoras distribuidas por posiciones: portera, defensas, mediocampistas y delanteras.

El procedimiento requiere crear o iniciar sesión en una cuenta FIFA, lo cual asegura que cada voto sea único y válido. Una vez completado este paso, los usuarios pueden realizar su selección y confirmar su participación.

Mayra Ramírez ha tenido una temporada significativa, siendo pieza clave en su equipo y en la selección colombiana. Su inclusión en la lista de nominadas al 11 Ideal subraya su influencia en el fútbol femenino.

La votación representa una oportunidad para los seguidores de respaldar a sus jugadoras favoritas y contribuir a la difusión del fútbol femenino en el ámbito global.