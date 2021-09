Concacaf investigará partido en el que jugó el vicepresidente de Surinam

A esto se le suma la preocupación por las imágenes en las que aparece Brunswijk repartiendo billetes a los jugadores de los dos clubes sin ningún tipo de discriminación una vez sonó el pitido final.

"Estamos sumamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y Olimpia", manifestó en un comunicado la Concacaf.

Este caso se agrega a una larga lista de escándalos que ha protagonizado el líder político en los últimos años. Además de su evidente fortuna –producto de las minas y otros negocios- el Vicepresidente tiene en su haber una orden de captura de la Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico.

En 1999, un tribunal de Países Bajos lo condenó a ocho años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Un año después fue notificado de una condena de diez años de prisión por parte de un tribunal francés por el mismo delito.

Debido a que Surinam no cuenta con un tratado de extradición no se ha hecho efectiva su deportación. Sin embargo, Brunswijk no puede salir del país a riesgo de ser capturado por lo que no podrá jugar el partido de vuelta de la Liga Concacaf en Honduras.