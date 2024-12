América a romper la historia: los cuatro golpes que podría causarle a Nacional

Cada final tiene su historia, y así es como visualiza este desenlace Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional. Pese a la ventaja que tiene el cuadro verdolaga por ese 3-1 que consiguieron en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el estratega mexicano sabe lo que es América de Cali, su hinchada y el Pascual Guerrero, que será un escenario hostil para las ambiciones antioqueñas.

Por su parte, Jorge ‘Polilla’ Da Silva también sabe todo lo que está en juego para remontarle el resultado adverso a su rival en esta final que puede ser histórica para el club por la ausencia de este título en la historia del América. Con su público que será protagonista también, los escarlatas tendrán que marcar dos goles para igualar la serie y llevarlo a penaltis o hacer una hazaña con tres tantos para el título.

Vea también: Celebra la Liga BetPlay: regresa uno de los históricos clásicos a la competencia

El entrenador uruguayo en la rueda de prensa avisó que marcar dos goles no sería una hazaña jugando de local y con el público acompañándolos durante los 90 minutos definitivos. Aunque no le resta importancia a este difícil panorama que tienen por delante y mantiene el positivismo, sabe que no será sencillo lograr revertir la historia.

América se juega algo más que el título, pues podría propinarle cuatro golpes al Atlético Nacional en la historia de la Copa BetPlay, en dado caso de que remonten el resultado y se lleven la corona, que, además, les dará clasificación a la Copa Sudamericana.

LAS CUATRO COSAS QUE ESTÁN EN JUEGO PARA LA HISTORIA DE LA COPA BETPLAY

Uno de los aspectos que está en juego y que el América espera salirse con la suya es el tema de Adrián Ramos. El goleador anunció su retiro del cuadro escarlata y quiere vencer la historia negativa de la Copa BetPlay despidiéndose con el título. Para ello, deberá remontar la serie que será algo complejo, pero no imposible en 90 minutos.

Ahora bien, ese aspecto de Adrián Ramos era un bonus a todo lo que está en juego. Primero, América tiene que remontar un resultado adverso, y esto podría indicar algo histórico en la Copa BetPlay. En toda la competencia, solo ha habido tres finales en donde un club tiene que igualar un global de dos goles o más. Medellín ganó en 1981 al Cali en la ida 3-1 y empataron 1-1 en la vuelta. En 2014 y 2015, Santa Fe fue protagonista perdiendo en el primer partido 2-0 contra Deportes Tolima y Junior. En las vueltas, los cardenales ganaron 2-1 y 1-0 respectivamente.

Le puede interesar: Adrián Ramos no se retiraría del fútbol: aclaró decisión antes de Copa

En ese orden de ideas y sin la posibilidad de remontar una serie adversa de dos goles en la Copa BetPlay, América podría ser el primer equipo en lograrlo. Para ello, tendrá que anotar tres goles.

Atlético Nacional se mantiene imbatible en las finales de la Copa BetPlay. Esta es su séptima ocasión en la definición del título, y nunca ha quedado subcampeón en las anteriores seis disputadas. En 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 y 2023 se quedó con la corona. América tiene en sus manos la posibilidad de golpear al actual campeón y dañarle la fiesta perfecta en finales de este certamen.

Desde que Jorge Da Silva llegó a América, dejó claro que no iba a descuidar la Copa BetPlay, pese al buen rendimiento en la Liga. Avisó que es imposible que el elenco escarlata no tuviera nunca en su palmarés este título. De esa manera, esa sería la otra marca que quiere romper ante Nacional.