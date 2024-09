América no se guarda nada para la Copa BetPlay: decisión radical del ‘Polilla’

Después de lo que fue el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia, el Estadio Pascual Guerrero quedó habilitado nuevamente para los partidos en condición de local del América de Cali. Justamente, en la Copa BetPlay, el cuadro escarlata recibirá la vista de La Equidad el miércoles 25 de septiembre ras haber aplazado la serie.

América lleva cinco partidos ganando y ya es escolta de Once Caldas en el torneo. Con un excelente rendimiento, ha podido encontrar soluciones para cubrir la lesión de Rodrigo Holgado y de Cristian Barrios. Los caleños solo han perdido un partido a lo largo de los nueve juegos disputados y esperan ir por más, no solo en la Liga BetPlay, sino también en la Copa.

Vea también: América, escolta de Once Caldas: golazo agónico para superar a Alianza

Sin duda alguna, Jorge ‘Polilla’ Da Silva debería priorizar entre los torneos que está jugando este semestre. O va por la Liga BetPlay o por la Copa, o busca pelear ambas competencias. No obstante, no deberá descuidar ni el uno ni el otro y menos con este envión de cinco juegos en línea ganando.

El calendario de América no es para nada sencillo, pues deberán medirse al Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Junior de Baranquilla, Once Caldas y Millonarios, este último, aplazado sin fecha todavía definida. Con este panorama, lucharán para asegurarse dentro de los cuadrangulares semifinales, dado que el semestre pasado no pudieron ni clasificar.

LA DECISIÓN DE JORGE ‘POLILLA’ DA SILVA

Tras la victoria conseguida contra Alianza FC de manera agónica con Duván Vergara, Jorge ‘Polilla’ Da Silva reveló en la rueda de prensa el plan para el futuro. América tiene de frente la Copa BetPlay en condición de local primero contra La Equidad y el uruguayo no quiere perder el buen semblante que llevan. Así las cosas, irán con toda la titularidad y con un esquema similar al que ha alineado a lo largo de las cinco fechas pasadas.

Le puede interesar: [Video] Polilla da Silva confirma indisciplina de un jugador de América: "No será tenido en cuenta"

‘Polilla’ sentenció, “en relación con la Copa, yo quiero ganar. El miércoles vamos a poner el mejor equipo que tengamos, aunque eso no quiere decir que sea el mismo que jugó hoy. Veremos. Se nos viene una seguidilla de partidos importantes y no queremos correr el riesgo de tener lesiones musculares que impliquen la pérdida de 5 o 6 partidos porque estamos jugando cada 3 días. A la Copa le voy a dar toda la importancia que tiene, al menos por ahora. Me gusta y sé que en América no se pueden escoger los torneos. Se tiene que pelear todo. Ojalá que nos dé para pelear los dos frentes”.