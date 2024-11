Juárez sin filtros: duro mensaje por criticas a David Ospina tras la victoria ante DIM

Atlético Ncional sumó un nuevo triunfo en la Copa Betplay ante Medellín. Los verdes ganaron 2-0 en el inicio de la serie por la semifinal. Tras la victoria, los verdolagas dieron un golpe clave a su rival en la disputa por un cupo a la final del torneo.

Efraín Juárez reaccionó tras el triunfo. El técnico mexicano apuntó que el rendimiento del equipo fue bueno y destacó la manera como se manejó el juego ante un rival complicado. El DT apuntó que los jugadores desarrollaron muchas de las situaciones que se trabajan entre semana, pero apuntó detalles sobre hechos puntuales como los cuestionamientos a Ospina.

Para el técnico, es clave que el equipo pueda mantener los pies en la tierra. Tras asegurar la ventaja en las semifinales, los verdes tienen como objetivo asegurar su cupo en la final. Más allá de eso, el entrenador manifestó que hay cosas que vienen mejorando, pero que nada está asegurado.

Desarrollo del clásico

“Fue un buen partido, fueron dos equipos que propusieron, que jugaron bien al fútbol, que se plantearon bien en ambas áreas. El primer tiempo lo controlamos completamente. El DIM venía de hacer 11 goles y no nos pudieron anotar, eso es algo que quiero remarcar. En el segundo tiempo, nos replegamos, pero pudimos de ahí lograr opciones y luego el penalti que nos dio tranquilidad”.

Rendimiento y cuestionamientos a David Ospina

“Nadie saca figura a Ospina, él ya es figura, es una falta de respeto para su carrera decir eso. Los cuatro arqueros está compitiendo por el lugar y cada uno está respondiendo de la mejor manera”.

Importancia de la ventaja en la serie

“Un partido bueno, todo el mundo se fue contento, el árbitro dejó jugar. Damos un paso, pero faltan 90 minutos. Estoy tranquilo y vamos paso a paso, no se ha ganado nada”.

“Veremos que hicimos bien y que mal en el encuentro para preparar la vuelta. El rival generó opciones, pero no nos pudieron abrir los espacios. Defendimos muy bien y supimos sufrir. La serie no está ganada, el esfuerzo fue importante para este resultado. Al final, fuimos dignos vencedores. Hay que seguir trabajando, no nos conformamos con nada”.

Sensaciones del partido y hechos por mejorar

“Nunca me voy satisfecho, pero no somos un equipo descompensado, al ser un equipo que tiene mucho ímpetu corremos riesgos y estamos entendiendo la forma de como atacar y luego defender. Creo que los atacantes hay que hacerles entender que hay que sufrir y que hay que tener mucho sacrificio. También los centrales deben trabajar aún más porque saliendo bien ellos hay muchas posibilidades de anotar. Seguimos creciendo. El día que esté satisfecho me tengo que ir porque sé que no estoy haciendo algo bien”.

Se espera que el onceno verdolaga vuelva a jugar en un par de días. Los paisas se medirán ante Santa Fe en el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay.