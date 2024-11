Nacional disfrutó la fiesta en clásico de Copa: cómoda ventaja vs Medellín

Desde el arranque en un clásico antioqueño, hubo mucha emotividad. Los primeros minutos con una multitud verde en el Atanasio Girardot, dado que no podía entrar hinchada visitante estuvo marcada por un minuto de silencio en homenaje a Pedro Enrique Sarmiento, técnico que pasó por los dos clubes y actuó como verdolaga cuando fue profesional.

Ya entrado en el juego, Medellín aprovechó las falencias en salida que tuvo Atlético Nacional y estuvo cerca de romper los ceros. Primero, sobre los cinco minutos iniciales en un error local y un remate desde la mitad de cancha de Luis Sandoval que se perdió por un costado. Nuevamente Sandoval inquietó a los 13’, pero su disparo en la frontal del área se perdió por arriba.

Nacional despertó sobre los 16 minutos con Edwin Cardona y un latigazo por encima del larguero que no produjo problemas para Eder Chaux. Cuatro más tarde, Sebastián Guzmán sacó un disparo que salvó Chaux en la primera acción que el tolimense tuvo que actuar.

Con el pasar de los minutos, Nacional se tomaba más confianza. Kevin Viveros también se animó a inquietar a Eder Chaux que envió al córner el intento del ex La Equidad. Tanta insistencia por romper los ceros dio frutos a los 36’ en un desborde de Marino Hinestroza que encontró a Andrés Sarmiento en el área. Sarmiento definió de taco y puso el primero.

Medellín buscó la manera de igualar con Luis Sandoval, pero David Ospina atajó un remate endiablado que puso en problemas al cuadro local. Ya en el segundo tiempo, los ‘Poderosos’ siguieron en la misma línea después de un intento de Andrés Sarmiento fácil para Eder Chaux.

Más allá de eso, fue todo un espectáculo de David Ospina en un disparo de Mender García que salvó el guardameta de la Selección Colombia. Acto seguido, el rebote quedó para Luis Sandoval que a quemarropa contuvo en dos tiempos Ospina. Medellín trató de romper el arco custodiado por David, pero la defensa alta de Nacional dejaba en fuera de lugar a los delanteros de la visita.

No fue sino hasta el último minuto cuando Nacional volvió a atacar y en una pena máxima dictaminada por Wilmar Roldán, Pablo Ceppelini no titubeó en el punto penal y puso el segundo tanto definitivo. La vuelta no tiene fecha, pero se especula que será en la primera semana de noviembre.