Bacca tras la derrota de Junior: "hay que agachar la cabeza y aceptar las críticas"

Junior de Barranquilla sufrió un nuevo golpe en condición de local al caer 0-1 ante Unión Magdalena en el partido de ida de las semifinales en la Copa BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio Metropolitano.

El equipo rojiblanco tuvo un bajo rendimiento, por lo que no generó opciones claras para anotar. Adicionalmente, el delantero Carlos Bacca desperdició un tiro penal en el primer tiempo, luego de que su cobro fuera atajado por el guardameta Ramiro Sánchez.

Al término del partido, Bacca reconoció la mala actuación del club y aceptó que es momento de bajar la cabeza y recibir las críticas.

"A nosotros también nos duele, somos los primeros responsables, somos lo que ejecutamos las acciones dentro el campo. Los últimos partidos que hemos perdido en casa, no sé si injusto o no, porqué el fútbol es de pequeños detalles y de momentos, contra Medellín se dieron los momentos y ganamos, con Once Caldas no fue así y hoy tampoco. Nos duele perder el clásico contra Unión. Lo bueno es que el fútbol da revancha y dentro de cuatro días nos toca contra Tolima y todavía quedan 90 minutos de la serie. Hay que agachar la cabeza y aceptar las críticas como el día que haces las cosas bien y llegan los elogios"

El delantero se refirió al rendimiento dentro de la cancha y a las dificultades que encontró por parte de Unión Magdalena.

"Estaba dentro del campo. El equipo en la primera parte trabajó el partido como lo habíamos hecho en la semana. Sabíamos que ellos pararían la línea de cinco. Tuvimos ocasiones claras, incluso en lo personal con el penal, hubiera cambiado todo, lastimosamente lo botó, eso le dio ánimos a ellos y se encuentran con ese gol. Es un partido que te sale mal, no metes el penal, tres o cuatro ocasiones. Son esos días que podemos seguir jugando y no entra nada. En el segundo tiempo lo intentamos, tuvimos las ganas, pero no tuvimos claridad ni espacio para hacer daño, quedan 90 minutos, somos el Junior y seguramente lo vamos a pelear".