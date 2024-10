Dudamel no se guardó nada contra el arbitraje tras el partido con América: "estoy preocupado"

América de Cali y Atlético Bucaramanga empataron el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Betlay, en un compromiso que deja la llave totalmente abierta y que se definirá en el Pascual Guerrero.

Después del empate el entrenador del Bucaramanga, Rafael Dudamel, se encargó de hablar sobre una de las polémicas, a su forma de ver, que tuvo el partido.

"Tengo una preocupación enorme por lo que ha ocurrido hoy, el árbitro no atiende el llamado del VAR. Hay una mano que él sanciona, pero la mano termina siendo claramente de (Yerson) Candelo, en un rechazo de su propio compañero. Ni siquiera es que viene de uno de mis jugadores, la pelota viene de un rechazo de su compañero y golpea en el antebrazo derecho. Por qué no atiende el llamado del VAR el señor (Andrés) Rojas, por qué no sanciona penal. La pelota le da en el pecho a Fabry y luego le da en la mano a Candelo", mencionó.

Pero la cosa no terminó ahí, pues el técnico venezolano recordó lo sucedido en el compromiso anterior ante el Deportivo Cali, pues al equipo le anularon un gol sobre el final del juego.

"Estoy preocupado, el domingo anterior también nos vemos perjudicados en el partido contra el Deportivo Cali. Sí hay falta de Larry (Vásquez) sobre Cabezas, que además va empujando con su cabeza a Larry para sacarlo de la posición donde está el arquero, pero simultáneamente hay un empujón sobre (Michael) Rangel y hay penal y los expertos dicen que cuando hay dos faltas simultáneas se debe sancionar la más grave, que era el penal sobre Rangel".

Por otro lado, Dudamel reconoció el buen juego de su equipo en el partido de ida de la semifinal y espera de visita obtener el pase a la final.

"El equipo ha estado a la altura de la exigencia de la semifinal, nos equivocamos una vez y nos cobraron, pero tuvimos el carácter y la fortaleza mental para mantener esa calma, mantenernos en el partido y lograr el empate. La llave está abierta y estoy seguro que esto hace herir el orgullo del Atlético Bucaramanga y cuando nos toque ir de visitantes competiremos como lo sabemos hacer", concluyó.