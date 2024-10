Duván Vergara sorprendió al América con radical decisión: "vengo acumulando minutos"

América de Cali sigue viviendo un buen momento, pues el equipo que ya se encuentra clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay dio el golpe y se metió a las semifinales de la Copa al vencer en el marcador global a Deportivo Cali.

Duván Vergara es un habitual en la formación del América, pue el jugador suele ser uno de los más destacados y el partido ante el Cali no fue la excepción, pero esta vez, el atacante no tuvo un final feliz más allá de la clasificación de su equipo a la semifinal del torneo.

Vergara sufrió un duro golpe con un defensor del Deportivo Cali en el primer tiempo del compromiso, de hecho, fue tan duro el choque por el balón que el jugador se retiró unos minutos de la cancha para ser atendido por los médicos de su equipo ante la dolencia en su rodilla derecha.

Le puede interesar: El equipo de la Liga BetPlay que clasificaría a cuadrangulares en esta fecha 15

Esto, despertó la preocupación de los aficionados, pues para nadie es un secreto que el jugador sería pieza clave para el cierre de temporada con el equipo, pensando en los cuadrangulares finales y en la recta final de la Copa Betplay.

Pese a esto, el mismo jugador dio un parte de tranquilidad tras el compromiso y reconoció que junto con el entrenador determinaron que lo mejor era tener un descanso tras el duro golpe, algo que sorprendió al equipo al mostrar el compromiso por encarar la recta final de la temporada.

"Por fortuna estoy muy bien. Solo fue un rodillazo en el muslo, pero tomamos la decisión con el profe. Llevábamos la ventaja de dos goles y teníamos un jugador más. Preferimos que descansara porque vengo acumulando minutos, jugando muy seguido. La idea es estar un poco más fresco para el domingo. Gracias a Dios estoy bien", dio a conocer.

Lea también: James Rodríguez, nominado a mejor volante creativo del mundo, ¿contra quién compite?

Del mismo modo, el mismo Polilla da Silva habló en rueda de prensa sobre el desgaste de varios jugadores por el alto nivel que se vive en este momento de la temporada.

"Vamos a evaluar como terminaron los muchachos, tenemos no solo que pensar en Junior, la semana que viene tenemos la primera semifinal de Copa, esto no te da respiro y tenemos que ser inteligentes, queremos jugar y ganar todo, tenemos un partido complicado en Barranquilla. Vamos a hablar con los muchachos porque queremos un equipo fresco, lo más probable es que no sea el mismo equipo", admitió ante los medios tras su clasificación a semifinales de la Copa Betplay.