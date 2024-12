Edwin Cardona llena de ilusión a Nacional antes de enfrentar a América: "no se juega, se gana"

Cada vez falta menos para el inicio de la final de la Copa Betplay entre América de Cali y Atlético Nacional, en una serie que estará llena de emociones.

Antes del inicio del partido de ida de la final, el equipo Verdolaga asistió a rueda de prensa, en donde Edwin Cardona habló sobre el ambiente que se vive para la gran final ante los Escarlatas.

"Muy motivado y contento de jugar una nueva final, muy agradecido por disputar un partido de estos con el equipo el cual soy hincha. Lo veo como si me fuera a ganar la primera Copa, con mucha ilusión, mucha hambre, obviamente con ganas de darle una alegría a mi familia, de que me pueda ver campeón con el equipo que me ha dado todo y más que todo por la hinchada que se lo merece", dio a conocer el jugador.

Además, Cardona habló sobre su etapa fuera del equipo, pues dejó Nacional en 2014 y fue enfático sobre la forma en la que se deben jugar las finales, pues el equipo también prepara la final de la Liga Betplay ante Deportes Tolima.

"Mucha madurez, uno va adquiriendo eso durante el tiempo, sabemos que las finales, con respeto, no se juegan, sino que se ganan, uno tiene que salir a ganar. Pero sabemos el rival que tenemos al frente, para lo que significa en el fútbol colombiano, un partido de estos hay que enfrentarlo con la misma responsabilidad de siempre, con seriedad, con humildad y a hacer nuestro trabajo. Esto se divide en dos tiempos, mañana será el primero, en el cual debemos sacar el mejor provecho con nuestra gente, nuestro estadio, e independientemente de todo lo que pueda pasar, todo se define el domingo", confesó.

Por otro lado, Luis Pérez, asistente técnico de Nacional habló sobre la condición del equipo al cerrar la final como visitante.

"El mister tiene una idea clara para jugar como local y visitante, con la misma intensidad, con los mismos principios, con los mismos fundamentos. Siempre es importante aprovechar la localía, la hinchada, pero los 180 minutos debemos saber manejarlos aunque el equipo contario tenga una gran historia y grandes jugadores".