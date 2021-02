EN VIVO: Medellín vs Tolima; Copa Betplay, final

En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín recibe a Deportes Tolima con el fin de levantar la Copa Betplay con la presencia de los 30 hinchas que permitió el Ministerio de Salud ingresar para este compromiso.

Por tal razón, los dirigidos por Hernán Darío Gómez están centrados en conseguir el bicampeonato de la Copa, por lo que el ‘Bolillo’ sabe de lo que está hecho el ‘DIM': “El equipo está completo, bien trabajado, bien físicamente, muy bien en todo sentido. No afecta que no haya público porque sabemos que todos estarán pendientes. No vamos a jugar la final, vamos a buscar ganar la final".