Gamero salió a cobrar tras el título: "a veces en Colombia lo bueno es malo"

Millonarios ganó su tercer título de Copa Colombia y lo hizo de la mano de Alberto Gamero, el estratega que día a día demostró el trabajo que hacía con su equipo, mismo que terminaría dándole este primer título con los 'Embajadores' tras imponerse en el marcador ante el Junior de Barranquilla.

Precisamente después de ese momento vivido, Gamero salió en la mañana de este jueves a hablar con Primer Toque de Win Sports, y allí hizo referencia a diferentes temas sobre la actualidad del equipo más lo que representó para él este triunfo.

"Para nadie es un secreto, aquí en Colombia, recuerdo cuando estaba la Selección de Bolillo y Maturana y jugábamos bien e íbamos a los mundiales, y hablaban del tiquitaca... Hugo Gallego decía: a veces en Colombia lo bueno es malo, eso no se me quita de la cabeza" fue lo primero que dijo después de que le preguntaran sobre el apoyo a los técnicos en el país.

Por otro lado, habló de la táctica que implementa con los 'Embajadores': "Uno ve, uno quiere siempre trabajar, cambiar cosas, en este Millonarios quiero cambiar al equipo y al fútbol colombiano, que los equipos jueguen rápido, sean más propositivos, intenten ir para adelante. A veces eso da y no da".

"Yo escucho comentarios que tal equipo no dejó jugar a Millonarios, lo neutralizó, es lo que les muestro en los videos a mis jugadores, no tiene por qué perder la mentalidad. El deporte tiene tres resultados, pero a veces hay que ver cómo se gana, se empata o se pierde. La final la ganamos bien, a veces ganamos y no jugamos bien, a veces perdemos peo jugamos bien, a veces el resultado no te muestra esas cosas" finalizó diciendo durante la entrevista.

Ahora Millonarios deberá pensar en la Liga Betplay, donde todavía se mantiene vivo y tendrá que enfrentar los cuadrangulares finales, mismos en los que comparte grupo con Independiente Santa Fe, Junior y Deportivo Pereira,