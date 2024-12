"Como local o visitante vamos con la misma intensidad": Nacional quiere quedar campeón sí o sí

La final de ida de la Copa BetPlay se jugará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 p.m. y tiene como protagonistas a Atlético Nacional y América de Cali, dos equipos con gran trayectoria en el fútbol profesional colombiano, campeones a nivel internacional y de los clubes con más trofeos a nivel local y quienes buscarán sumar un nuevo título a su palmarés.

El 'Rey de Copas' llega a esta primera final como el mayor candidato a llevarse una ventaja para definir la serie en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y así lo dio a conocer el asistente técnico de Efraín Juárez, Luis Pérez, quien tomó la vocería de la dirección del club para dar a conocer cómo llega Nacional tanto en lo táctico como en lo emocional a este partido a pesar de finalizar como visitante y de las bajas que se han venido presentando en cuanto a las sanciones y lesiones.

CÓMO AFECTA A NACIONAL TERMINAR DE VISITANTE

Lea también: Polilla Da Silva advierte a Nacional: “América también tiene jerarquía y experiencia”

CÓMO VIVIÓ EL CUERPO TÉCNICO LA CLASIFICACIÓN A DOS FINALES

QUÉ OPINA DE LAS SANCIONES A SUS JUGADORES Y LA LESIÓN DE DAVID OSPINA

"David ha evolucionado bastante bien, pero hasta el día de mañana no sabemos como amanezca, pero esperamos en Dios que esté al 100 por 100. Sobre las sanciones no podemos hacer nada, no podemos argumentar, pero estamos convencidos que el trabajo que hacemos en el campo es lo que se debe valorar, el sacrificio y entrega que los jugadores dan en cada partido que es lo que si está en nuestras manos".