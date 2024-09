Incertidumbre en Nacional: Técnico Efraín Juárez confirmó la lesión de David Ospina

Atlético Nacional firmó un pálido empate en Valledupar frente a Alianza FC por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay 2024, pues fue un 1-1 que si bien deja la llave abierta para definirse en el Atanasio Girardot, parecía que el Verde merecía algo más.

Y más allá del resultado entre Nacional y Alianza, una de las acciones que dio de qué hablar y genera preocupación en el entorno de los antioqueños tiene que ver con la lesión sufrida por el arquero David Ospina, pues tuvo que salir a los 84 minutos luego de un partido bueno, en el cual incluso fue protagonista.

David Ospina: Cuál lesión sufrió en Nacional vs Alianza

De entrada, es muy prematuro para especular sobre el tiempo de incapacidad que tendrá David Ospina, pues apenas han pasado unas horas desde el infortunado caso, pero el entrenador Efraín Juárez dio luces sobre la lesión que padece: "Sintió un dolor en el aductor".

Asimismo, el entrenador mexicano apuntó que "hay que analizar lo de David Ospina. Todavía no tenemos certezas. Lo evaluaremos en estos días a ver cómo está", con un semblante de preocupación en vista de que son reiteradas las lesiones del portero.

Cambiando de tema, acerca del resultado y los múltiples comentarios que hubo acerca del estado del terreno de juego, Juárez comentó: "No me quiero excusar en la cancha. En el primer tiempo tuvimos cuatro opciones claras de gol. ¿Qué fue el factor? La claridad de cara al arco. En el segundo tiempo, en nuestro estilo y lo que pretendemos jugar, era muy difícil llevar a cabo lo que hemos tratado de hacer. Entendiendo eso, me voy orgulloso del equipo. Seguramente en nuestra casa y con nuestra gente sea otro partido".

Además, otras de las acciones que dio de qué hablar entre los aficionados fue una pena máxima sancionada en favor de Alianza, la cual permitió el 1-1 final. Aparentemente el árbitro central Luis Matorel se equivocó al determinar que era penal.

No obstante, Juárez fue claro y no dio cabida a una contrapregunta en este tema, pues dijo: "Nunca en mi vida en mis conferencias van a escuchar algo de los árbitros. Son seres humanos. A veces va para bien, a veces va para mal. Jamás. No me excuso en las canchas, en los árbitros, en nada. Mi ocupación es el equipo. Tengo que evaluar y mejorar para el siguiente partido. Yo no hablo de los árbitros".

¿Cuándo es la vuelta de la serie Alianza vs Nacional por Copa Betplay?

La vuelta de la serie de octavos de final entre Atlético Nacional y Alianza FC, que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot,se llevará a cabo este jueves 19 de septiembre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).