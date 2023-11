Juanito dio la cara tras grosero error en el gol de Nacional: "me tocó a mí"

Ya se disputó el partido de ida de la final de la Copa Betplay y para esta oportunidad el resultado final fue de 1-1 entre Millonarios y Nacional, por lo que todo se definirá en Medellín la siguiente semana.

Precisamente el primer gol fue anotado por los 'verdolagas', quienes aprovecharon el error de Juan Moreno, arquero del azul, para abrir el marcador y así poder celebrar temprano.

El tanto llegó sobre el minuto 20 y gracias a Dorlan Pabón, pero más allá de eso, el portero 'embajador' recibió muchas críticas por la acción, así que él mismo habló con los medios de comunicación y dio a conocer lo que realmente ocurrió,

"Una jugada desafortunada, nadie se quiere equivocar y me tocó a mí hoy; pero bueno, como le dije a los compañeros y al profe, asumo la responsabilidad. Ahora no hay tiempo de lamentarse, ni de llorar", fue lo que inició diciendo Juanito.

Después confesó que "hay que pasar la página lo más rápido posible porque bueno, esto sigue y no hay que pensar mucho en eso".

"Pienso que el balón pica y se queda, no pasó así. Con los tacos me frené y no me dio tiempo de reaccionar. La he mirado un montón de veces, no he logrado entender qué pasó, es fútbol y hay que levantar la cabeza", concluyó.

Así las cosas, parece que el arquero de Millonarios tiene claro que evitará que este error vuelva a repetirse en el compromiso de vuelta que se disputará el próximo 23 de noviembre a las 8:00 pm (hora colombiana).