Farías no se guardó nada y señaló culpas por derrota de Junior ante Medellín

Junior de Barranquilla tuvo el estreno de César Farías como técnico. El venezolano dirigió el primer partido del cuadro rojiblanco en lo que fue la derrota por los octavos de final de la Copa Betplay ante Independiente Medellín. Esto en el primer duelo de la serie de octavos de final.

El duelo estuvo lejos de rendimiento esperado para el onceno de curramba. Junior mostró muchas falencias en su visita ante el elenco poderosos y fue superado fácilmente por los dirigidos por Alejandro Restrepo. Un juego que acabó con 2-0 y mostró varias falencias de los tiburones.

Después del encuentro, el técnico venezolano acudió a la rueda de prensa y habló de lo que fue el partido. El DT señaló los errores puntuales del equipo caribeño y remarcó cuál será el plan de trabajo para lo que resta de la temporada.

Desarrollo del partido

“Yo no me voy a excusar, no soy ajeno a la responsabilidad. Hay cosas que sé que fueron buenas y otras que no fueron tan buenas y que las pagamos caro. También hay que tener claro que una cosa es un partido con VAR y otra sin VAR, porque la falta a Enamorado pudo haber sido de otro color. Son cosas que tenemos que adaptarnos rápidamente”.

Recuperación del equipo tras el primer gol en contra

“En el primer tiempo hicimos que en las primeras cuatro-cinco jugadas ellos se equivocaran. Entramos con firmeza, cuando tuvimos que defendernos lo hicimos, cuando salimos en transición lo hicimos, también sufrimos. En el segundo tiempo, en un desvío, le pega a un defensor y le desacomoda la trayectoria al arquero. Ese gol nos dejó idos y nos hicieron el segundo y nos pudieron haber anotado el tercero. Yo tengo que influir en eso y mejorar en eso. Sabemos que es un partido de 180 minutos y tenemos la capacidad en Barranquilla de voltear el resultado”.

Cambios en el modelo de juego

“Entiendo que vienen viendo una característica de equipo. Nosotros creemos que con Yairo fue un partido distinto, lastimosamente salió lesionado. Nosotros permitimos que Yairo fuera arriba, creó el primer pase de derecha a izquierda que pudo ser gol. Generamos jugadas con flexibilidad, porque pretendemos que el equipo no sea predecible”.

Importancia del duelo de vuelta

“Ambos equipos tuvimos cambios forzosos y a Medellín le salieron mejor las cosas que a nosotros. Nos pegó duro el segundo gol y no tuvimos respuesta. Los cambios al final ayudaron un poco y tuvimos cerca el 2-1. Nosotros tenemos que aprender que en estos partidos de ida y vuelta no puede haber desespero y más cuando tenemos 90 minutos más en nuestra casa”.

“Los últimos cinco minutos del primer tiempo jugó lesionado, no podía más físicamente. Eso lo sufrimos en los primeros minutos del segundo tiempo. Vimos el partido contra Pasto y le costó al Medellín con un sistema parecido y tratamos de sacar provecho de eso”.

Responsabilidad de la derrota

“No soy ajeno a la responsabilidad, hicimos cosas buenas y otras no. Nos perdimos 12-13 minutos y tengo que mejorar en eso. Tenemos la capacidad de darle vuelta al resultado en Barranquilla".

Por ahora, Junior se alista para lo que será su siguiente partido en la Liga Betplay. el próximo partido de los barranquilleros será en la fecha 11 del FPC ante Águilas Doradas.