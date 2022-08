"Me siento tranquilo con el grupo": Gamero aplaudió a Millonarios y habló de refuerzos

Millonarios derrotó 3-2 a Fortaleza CEIF en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, en un duelo que se cumplió en el estadio El Campín pese a que el Azul ofició como visitante. De tal forma, el Embajador se instaló en 'semis'.

Así las cosas, con un 6-2 en el marcador global, el equipo que es dirigido por Alberto Gamero sigue mostrando el nivel que lo ha puesto como uno de los equipos más regulares del fútbol colombiano.

Vea también: Otro defensa colombiano en una liga 'top': ya fue anunciado en Italia

Culminado el compromiso, Gamero atendió a medios de comunicación, en donde manifestó sus impresiones por lo mostrado ante el 'Forta', comentando que "me gustó que el equipo intentó todo para ganar el partido".

Asimismo, el entrenador samario rescató que "acertamos en el 11 ideal y recuperar el resto del plantel", pero también hubo espacio para comentar lo que no fue de su agrado, pues "no me gustó que Fortaleza nos quitó el balón".

Además, continuando con las falencias que mostraron sus dirigidos, apuntó que "hubo errores en el cuadrado defensivo, ya en el segundo tiempo con el ingreso de Dewar Victoria controlamos mejor el partido".

¿Millonarios va a contratar más jugadores?

"A hoy, no tenemos ningún jugador para vincular. El mercado cierra el viernes, no es fácil, vamos a mirar", dijo el DT de lo Azules, sin pasar por alto que "me siento tranquilo con este grupo de jugadores que tengo".

Le puede interesar: Millonarios contundente; se instaló en las 'semis' de la Copa Betplay

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

La próxima salida de Millonarios será el sábado 20 de agosto desde las 6:10 p. m. en la grama del estadio El Campín enfrentando a Jaguares de Córdoba por la octava fecha de la Liga Betplay.