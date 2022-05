Millonarios ya piensa en los cuadrangulares: varios titulares no viajaron a Montería

Luego de las polémicas sobre los partidos a disputarse en la ciudad de Montería, Millonarios confirmó su lista de viajeros para el partido de vuelta por Copa Betplay ante Jaguares. El conjunto azul dejó varias de sus fichas claves en Bogotá.

Los dirigidos por Alberto Gamero aprovecharon la ventaja del encuentro de ida por los octavos de final del torneo y reservaron varias figuras para este compromiso.

Mackalister Silva y Eduardo Sosa fueron de los primeros ausentes en la convocatoria del onceno azul. Ambos jugadores tienen inconvenientes físicos. El bogotano acumula una carga muscular, mientras que el venezolano padece faringoamigdalitis.

Por otra parte, Daniel Ruíz, Diego Herazo y Ricardo Rosales no fueron tenidos en cuenta para el viaje a la capital cordobesa. Los jugadores serían baja en la convocatoria para darles descanso de cara al próximo inicio de los cuadrangulares.

El entorno del partido entre embajadores y felinos será bastante particular. La situación de orden social que llevó a Medellín a no viajar a territorio cordobés parece no ser impedimento para Millonarios.

Sin embargo, aunque el cuadro azul asistirá al compromiso en Jaraguay, lo hará bajo estrictas medidas de seguridad y con un equipo mixto, buscando disputar un encuentro que debería ser de trámite tras el resultado en la ida.