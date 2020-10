Once Caldas venció a Envigado, pero se quedó afuera de la Copa Betplay

Este miércoles se llevó a cabo la ronda de vuelta en la tercera fase de la Copa Betplay. Once Caldas venció 2-0 a Envigado en el estadio Palogrande de Manizales, pero no pudo avanzar a los octavos de final por la goleada que recibió la semana anterior en suelo antioqueño.

Once Caldas saltó a la cancha con la responsabilidad de remontar un 3-0 en contra y con la mala noticia que le dio Dimayor por su pérdida de un punto en la Liga Betplay por el reclamo de Pereira tras una mala inclusión en el clásico de algunas semanas.

El equipo albo abrió el marcador a los 22 minutos del partido luego de una jugada confusa en el área donde el arquero y la defensa de Envigado sacaron dos balones de la línea, pero finalmente empujó la pelota Juan David Rodríguez para el tanto.

Posteriormente, a los 37 minutos Marcelino Carreazo cazó un balón en el área y definió ante el desconcierto del portero. El albo estaba a un gol de igualar la serie y se ilusionaba con la remontada heroica.

Sin embargo, en el segundo tiempo Once Caldas no pudo conseguir el anhelado tanto y Envigado se defendió de gran manera para conservar la ventaja y clasificar a octavos de final.

En el otro juego de este miércoles, Deportes Quindío perdió como local por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba, pero en los penales logró su pase a los octavos de final de la Copa Betplay.

Este jueves jugarán Tigres vs Pereira, Leones vs Rionegro Águilas, Santa Fe vs Patriotas, Cúcuta vs La Equidad y Alianza Petrolera vs Bucaramanga.

Los octavos de final de la Copa Betplay se jugarán en enero de 2021 con los ocho equipos que accedan de la tercera fase que está en curso y los ocho clubes colombianos que jugaron torneos Conmebol en la temporada 2020. El campeón jugará la Copa Sudamericana 2022.