En la tarde de este viernes, ha trascendido la noticia acerca de la sanción que impuso la Dimayor al Deportivo Independiente Medellín, quitándole los puntos que ganó en la cancha frente a Boyacá Chicó y dándoselo al conjunto ‘ajedrezado’ con marcador de 3-0.

La decisión se tomó debido al alegato que había hecho Boyacá Chicó al ver que Medellín no se presentó el día del partido que estaba establecido en el calendario, esto, por problemas en el tránsito del equipo antioqueño a la ciudad de Boyacá por el paro campesino.

Primera decisión de Medellín tras recibir castigo de Dimayor: todo mal

De acuerdo con información difundida en el programa La Jugada de Antena 2, el Medellín tiene un plan ante la sanción que recibió, y es simple, pues si el equipo no logra remontar la serie en el partido de vuelta que se jugará este viernes, no hará reclamo a la Dimayor, pero si el DIM no puede ganar por más de 3 goles al Chicó haría recurso de reposición ante el organismo deportivo luego de finalizado el compromiso en el Estadio Atanasio Girardot.

Independiente Medellín, que había ganado por 4-1 el partido de ida de uno de los cruces de cuartos de final de la Copa BetPlay 2024, afrontará ahora este partido con una exigencia mayor, buscando remontar un 3-0 en contra que el Chicó ganó en el llamado ‘escritorio’.

Medellín recibe esta dura sanción tras un semestre de altibajos, donde el equipo se ha visto seriamente comprometido en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, ubicado en la casilla 13 con 16 puntos, urgido de unidades para ampliar sus chances de clasificar a los cuadrangulares.